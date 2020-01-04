Сьогодні, 4 січня православні відзначають день пам’яті святої Анастасії. Про тих, хто святкує сьогодні іменини та прикмети у цей день – у матеріалі Фактів ICTV.
4 січня 2020 року – Всесвітній день азбуки Брайля, Національний день спагетті в США і день пам’яті святої Анастасії у православних християн.
Іменини – Анастасія, Дмитро, Іраклій, Федір.
У народному календарі 4 січня – день ангела Анастасії. Її вважали заступницею вагітних жінок і помічницею під час пологів. Цього дня слід молитися Анастасії про здоров’я дітей і легкі пологи. Є звичай 4 січня вишивати особливі рушники-обереги, які допомагали жінці легше народити дитину.
Прикмети на 4 січня:
- Погода на день Анастасії віщує погоду в жовтні.
- Багато бурульок на даху будинку віщує врожайний рік.
- Якщо 4 січня хмари пливуть проти вітру – чекайте снігопадів найближчими днями.
- Якщо в річці стало менше води, значить, рік буде несприятливий для рибальства. Крім цього, така прикмета віщує посуху влітку.
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Що не можна робити 4 січня:
Вагітним жінкам у цей день не можна шити.
Забороняється 4 січня ходити по кімнаті босоніж – можна накликати біду своему родичеві.
У цей день не можна бити тварин – у вас можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.
На Анастасію не можна проколювати вуха – вони довго гоїтимуться.
Які ще свята чекають на українців, дивіться в календарі на січень 2020.