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Факты / Украина

Умер Армен Мартиросян – российский пропагандист и антимайдановец

В московской больнице умер Армен Мартиросян – российский пропагандист, участник Антимайдана, из-за которого в 2016 году произошел инцидент с возвращением самолета Белавиа в аэропорт Жуляны.

Армен Мартиросян

О смерти  Армена Мартиросяна в Москве сообщил известный пропагандист Алексей Чаленко.

– Умер Армен Мартиросян. В московской больнице. Киевские друзья Армена свяжитесь со мной, – написал он в соцсети.

Деталей он не уточнил.

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Сепаратистские СМИ пишут, что Мартиросян был киевлянином, участником так называемого Антимайдана, и в 2014 году переехал в Москву.

Именно из-за него в 2016 году произошел дипломатический скандал между Украиной и Беларусью. Осенью этого года самолет авиакомпании Белавиа, совершавший рейс Киев-Минск, заставили вернуться в аэропорт Жуляны.

На его борту находился Армен Мартиросян. Его сняли с самолета и обыскали, а через несколько часов отпустили – он прилетел в Минск другим рейсом.

Фото: Армен Мартиросян

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