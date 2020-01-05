Помер Армен Мартиросян – російський пропагандист і антимайданівець

У московській лікарні помер Армен Мартиросян – російський пропагандист, учасник Антимайдану, через якого в 2016 році стався інцидент з поверненням літака Бєлавіа в аеропорт Жуляни.

У московській лікарні помер Армен Мартиросян – російський пропагандист, учасник Антимайдану, через якого в 2016 році стався інцидент з поверненням літака Бєлавіа в аеропорт Жуляни.

Про смерть Армена Мартиросяна в Москві повідомив відомий пропагандист Олексій Чаленко.

– Помер Армен Мартиросян. У московській лікарні. Київські друзі Армена зв’яжіться зі мною, – написав він у соцмережі.

Деталей він не уточнив.

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Сепаратистські ЗМІ пишуть, що Мартиросян був киянином, учасником так званого Антимайдану, і в 2014 році переїхав до Москви.

Саме через нього в 2016 році стався дипломатичний скандал між Україною та Білоруссю. Восени цього року літак авіакомпанії Бєлавіа, що виконував рейс Київ-Мінськ, змусили повернутися в аеропорт Жуляни.

На його борту знаходився Армен Мартиросян. Його зняли з літака і обшукали, а через кілька годин відпустили – він прилетів до Мінська іншим рейсом.

Фото: Армен Мартиросян