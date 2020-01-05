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Факты / Украина

РФ не менее 150 раз обстреляла территорию Украины летом 2014 – Bellingcat

Летом 2014 года российская армия по меньшей мере 149 раз обстреляла территорию Украины, утверждают журналисты-расследователи Bellingcat.

Російська агресія

Издание Bellingcat на 48 страницах опубликовало отчет Необъявленная война Путина. Российские артиллерийские удары по территории Украины летом 2014 года.

По его данным, масштабные обстрелы украинских позиций с территории РФ начались после того, как ВСУ в июне 2014 года начали наступление с целью восстановить контроль над городами, которые захватили сепаратисты.

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Журналисты Bellingcat насчитала 408 объектов, которые обстреливались со стороны России, и 127 из них находятся за пределами трехкилометровой пограничной зоны.

– Судя по общему количеству воронок, летом 2014 года российские военные выпустили тысячи артиллерийских снарядов по целям на территории Украины. Недостаток имеющихся в открытом доступе спутниковых снимков и жесткие критерии классификации, используемых в отчете, означают, что эти цифры – нижняя граница оценки действительного количества атак. Вполне вероятно, что атак было больше, чем 149. Об этом свидетельствует и наличие еще 130 возможных артиллерийских позиций, – говорится в докладе.

По мнению расследователей, эти обстрелы можно считать актами агрессии и открытых военных действий России против Украины.

Ранее издание Foreign Policy внесло войну на Донбассе в перечень 10 главных конфликтов мира, за которыми необходимо следить в 2020 году.

Источник: Bellingcat

Фото: Getty Images

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