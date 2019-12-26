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Факты / Украина

Полное перемирие 1 января: известны новые точки разведения сил на Донбассе

Новые точки разведения сил на Донбассе уже известны в Министерстве обороны и обсуждаются в Трехсторонней контактной группе.

Полное перемирие 1 января: известны новые точки разведения сил на Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что новые точки разведения сил и средств на Донбассе уже известны и обсуждаются в Трехсторонней контактной группе.

– Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать… По точкам. Да, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер – то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе, – сказал он.

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Завгороднюк отметил, что название новых точек пока нельзя озвучивать.

– Для нас они уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков, – добавил он.

Ранее Вадим Пристайко сообщил, что Украина определила новые участки для разведения войск. Совместно с минской Трехсторонней контактной группой их еще будут согласовывать.

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