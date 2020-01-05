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Факти / Україна

РФ щонайменше 150 разів обстріляла територію України влітку 2014 – Bellingcat

Влітку 2014 року російська армія щонайменше 149 разів обстріляла територію України, стверджують журналісти-розслідувачі Bellingcat.

Російська агресія

Видання Bellingcat на 48 сторінках опублікувало звіт Неоголошена війна Путіна. Російські артилерійські удари по території України влітку 2014 року.

За його даними, маштабні обстріли українських позицій з території РФ почались після того, як ЗСУ у червні 2014 року почали наступ з метою відновити контроль над містами, які захопили сепаратисти.

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Журналісти Bellingcat нарахувала 408 об’єктів, які обстрілювалися з боку Росії, і 127 з них знаходяться за межами трикілометрової прикордонної зони.

– Судячи з загальної кількості вирв, влітку 2014 року російські військові випустили тисячі артилерійських снарядів по цілях на території України. Недолік наявних у відкритому доступі супутникових знімків і жорсткі критерії класифікації, які використовуються в звіті, означають, що ці цифри – нижня межа оцінки дійсної кількості атак. Цілком ймовірно, що атак було більше, ніж 149. Про це свідчить і наявність ще 130 ймовірних артилерійських позицій, – йдеться у доповіді.

На думку розслідувачів, ці обстріли можна вважати актами агресії та відкритих військових дії Росії проти України.

Раніше видання Foreign Policy внесло війну на Донбасі до переліку 10 головних конфліктів світу, за якими необхідно стежити у 2020 році.

Джерело: Bellingcat

Фото: Getty Images

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