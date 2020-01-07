На январь 2020 года в Украине приходится одна рабочая суббота, которой отрабатывают выходной 6 января.

Рабочая суббота в январе 2020 года приходится на 11-е число.

Так произошло потому, что в этом году решили не разрывать выходные, которые приходятся на Рождество. Поэтому украинцы отдыхали и в понедельник, 6 января.

Именно за этот день украинцы будут отрабатывать в субботу – 11 января.

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За другие новогодние выходные в Украине дополнительно работали в декабре, поэтому никаких других отработок в этом месяце не предусмотрено.

Всего в январе 2020 года у украинцев будет 21 рабочий день и 10 выходных.

Факты ICTV также публиковали календарь государственных праздников в Украине на 2020 год, в котором отмечено, в какие дни украинцев ждут дополнительные выходные.