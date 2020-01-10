Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам Boeing 737

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге по расследованию катастрофы Boeing 737 заявил, что Иран предоставил украинским экспертам доступ к черным ящикам и обломкам украинского лайнера МАУ.

– В составе нашей делегации (50 человек) есть представители всех организаций, если мы говорим о следователях. Они разослали запросы на правовую помощь в Иране. Украинские специалисты в Иране уже получили доступ к черные ящики лайнера МАУ, – заявил Пристайко.

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Напомним, свою готовность помочь Украине в расследовании авиакатастрофы лайнера МАУ выразили США, Великобритания, Канада, Грузия, Германия и Швеция.

Самолет Boeing 737 МАУ разбился в Тегеране утром 8 января. В результате катастрофы погибли 176 человек, среди них 11 украинцев.