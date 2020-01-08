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Факты / Происшествия

В Тегеране разбился украинский пассажирский Boeing 737 – все погибли

В аэропорту Тегерана вскоре после взлета разбился украинский пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого находились около 170 пассажиров. Все они, предварительно, погибли.

Кастрофа літака МАУ Boeing 737 в Тегерані

Обновлено о 8.40. По данным ISNA , погиб один пассажир и четыре члена экипажа. В то же время, по данным МИД Украины, предварительно, погибли все, кто был на борту.

В управлении ЧС Ирана заявили, что большинство пассажиров украинского Boeing 737 были гражданами Ирана.

Причина катастрофы – возгорание двигателя и неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль.

Уже найдены черные ящики.

6.31. В Иране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737, который, по данным международного аэропорта в Тегеране имени Имама Хомейни, принадлежит Международным авиалиниям Украины.

На его борту находилось не менее 170 человек.

По данным Flightradar, самолет из Тегерана в Киев вылетел в 5.15 по местному времени, он перестал передавать данные через две минуты после вылета из аэропорта Тегерана.

Местные спасатели говорят, что самолет горит, они надеются спасти людей.

Иранские СМИ предполагают, что самолет был по ошибке сбит иранскими ПВО.

 

Источник: ISNA

Фото: ISNA

Фото: Pixabay

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