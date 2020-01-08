В аэропорту Тегерана вскоре после взлета разбился украинский пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого находились около 170 пассажиров. Все они, предварительно, погибли.

Обновлено о 8.40. По данным ISNA , погиб один пассажир и четыре члена экипажа. В то же время, по данным МИД Украины, предварительно, погибли все, кто был на борту.

В управлении ЧС Ирана заявили, что большинство пассажиров украинского Boeing 737 были гражданами Ирана.

Причина катастрофы – возгорание двигателя и неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль.

Уже найдены черные ящики.

6.31. В Иране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737, который, по данным международного аэропорта в Тегеране имени Имама Хомейни, принадлежит Международным авиалиниям Украины.

На его борту находилось не менее 170 человек.

По данным Flightradar, самолет из Тегерана в Киев вылетел в 5.15 по местному времени, он перестал передавать данные через две минуты после вылета из аэропорта Тегерана.

Местные спасатели говорят, что самолет горит, они надеются спасти людей.

Иранские СМИ предполагают, что самолет был по ошибке сбит иранскими ПВО.

درخواست هلال احمر از مردم: در اطراف محل سقوط هواپیما تجمع نکنید رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از مردم خواست که از حضور و تجمع در اطراف محل سقوط هواپیمای اوکراینی خودداری کنند.https://t.co/qFroNGrX2s pic.twitter.com/tQs0fSQ82w — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020

Источник: ISNA

Фото: ISNA