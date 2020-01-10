Украинские пассажиры компании Ernest Airlines двое суток не могут вылететь из Италии

Украинские пассажиры авиакомпании Ernest Airlines в связи с долгами авиакомпании перед Международным аэропортом Киев двое суток не могут вылететь из Италии в Киев.
Об этом сообщил юрисконсульт Консультативной миссии Европейского Союза в Украине (EUAM Ukraine) Владимир Беленкий.
– Пока все эксперты заняты расследованием авиакатастрофы МАУ в Иране, наши граждане – 160 пассажиров – не могут уже двое суток вылететь из Италии домой.
По информации, озвученной хендлинговой компанией в аэропорту Неаполя, Международный аэропорт Киев им. Игоря Сикорского не принимает самолет из за долгов, – написал он на своей странице в Facebook.
Источник в аэропорту подтвердил агентству Интерфакс-Украина наличие задолженности авиакомпании за обслуживание воздушных судов перед аэропортом.
По словам Беленкого, сначала был отменен рейс Ernest Airlines из Одессы и других городов в Рим, предложив людям вылететь оставшимся рейсом Неаполь-Киев, однако пассажиры не могут вылететь и из Неаполя.
– Рейс должен был улететь 9 января в 15.00, потом в 17.00, потом в 21.00. В итоге людей развернули у гейта, сказали забирать чемоданы, рейс отменен. Долго решали с расселением и кто будет за это платить.
Сегодня, 10 января, рейс должен был вылететь в 9.00, все опять дошли до гейта и опять рейс отменили. Когда будет вылет не понятно. Люди отказываются уходить от гейта, – пояснил он.
Международный аэропорт Львов на своей странице в Facebook также опубликовал информацию об отмене двух и задержке четырех рейсов Ernest Airlines.
– Рейсы EG298/EG297 Львов-Венеция-Львов отменены. Пассажирам будет сообщено об отмене и перебронировании билетов. Рейс EG223 Милан (Бергамо)-Львов задерживается с вылетом из Милана до 15.00 (планово – 7.00), – указано в сообщении аэропорта.
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Кроме того, время вылета рейса EG278 из Львова в Неаполь переносится с 9.20 на 17.40.
Соответственно, обратный рейс EG277 задерживается с вылетом из Неаполя до 20.30 (по плану – в 12.45).
Рейс EG224 Львов-Милан (Бергамо) задерживается вылетом из Львова в 23.20 (Планово 20.40).
Ernest Airlines с 13 января 2020 года прекратила продажу билетов на все рейсы из-за приостановления действия лицензии авиакомпании по решению Национального управления гражданской авиации Италии (ENAC).
Ранее Ernest Airlines запустил пять новых рейсов из Украины в Италию.