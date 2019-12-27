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Факты / Украина

В аэропорт Борисполь запустили новый дизель-поезд

Укрзализныця 27 декабря запустила в аэропорт Борисполь новый трехсекционный дизель-поезд.

В аеропорт Бориспіль запустили новий дизель-поїзд

Новый дизель-поезд ДПКр-3 от Крюковского вагоностроительного завода 27 декабря впервые отправился по маршруту Киев-Пассажирский – Аэропорт Борисполь.

В поезде предусмотрено 472 места (170 – для сидения) и два места для инвалидов на колясках.

Перед запуском поезд прошел испытания на участке Киев-Тернополь-Кременчуг.

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Глава Укрзализныци Евгений Кравцов в комментарии Фактам ICTV заверил, что с поездом не будет проблем:

– Поезд инклюзивный, то есть с местами и туалетами для инвалидов… Производитель украинский дает гарантии, что все будет хорошо.

По его словам, спрос на маршрут Киев – аэропорт Борисполь высокий, поэтому и запустили новый поезд накануне сезона отпусков, и сегодня Бориспольский экспресс перевез своего миллионного пассажира.

Дизель-поезд ДПКр-3 №001 построен в 2019 году в комлектации из трех вагонов. Для удобства пассажиров установлены индивидуальные блоки кресел с подлокотниками, с опциями кинематики, столиками и розетками.

Есть также стеллажи для багажа и салонный кондиционер инвекторного типа.

Срок службы дизель-поезда – до 40 лет.

  • В аеропорт Бориспіль запустили новий дизель-поїзд
  • В аеропорт Бориспіль запустили новий дизель-поїзд
  • В аеропорт Бориспіль запустили новий дизель-поїзд
  • В аеропорт Бориспіль запустили новий дизель-поїзд
  • В аеропорт Бориспіль запустили новий дизель-поїзд
  • В аеропорт Бориспіль запустили новий дизель-поїзд
  • В аеропорт Бориспіль запустили новий дизель-поїзд
  • В аеропорт Бориспіль запустили новий дизель-поїзд
  • В аеропорт Бориспіль запустили новий дизель-поїзд
  • В аеропорт Бориспіль запустили новий дизель-поїзд
  • В аеропорт Бориспіль запустили новий дизель-поїзд
  • В аеропорт Бориспіль запустили новий дизель-поїзд
  • В аеропорт Бориспіль запустили новий дизель-поїзд
  • В аеропорт Бориспіль запустили новий дизель-поїзд
  • В аеропорт Бориспіль запустили новий дизель-поїзд
  • В аеропорт Бориспіль запустили новий дизель-поїзд
  • В аеропорт Бориспіль запустили новий дизель-поїзд
  • В аеропорт Бориспіль запустили новий дизель-поїзд
В аэропорт Борисполь запустили новый дизель-поезд / 9 фотографий

К слову, ранее Факты ICTV писали, что Укрзализныця до конца 2019 года запустит еще один поезд в аэропорт Борисполь.

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