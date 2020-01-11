Правительство выплатит семьям погибших по 200 тыс. грн

Кабмин постановил выплатить семьям погибших пассажиров рейса PS 752 по 200 тыс. грн помощи. Правительство проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией.

– Страшная боль от трагедии никогда не пройдет. Мы искренне сочувствуем семьям и близким погибших. Государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую, – подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, авиакомпания МАУ в соответствии с коллективным договором осуществит выплаты семьям членов экипажа.

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Украинские дипломаты уже работают по всем методами, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны.

– Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость, – резюмировал Гончарук.

Напомним, правительство Ирана признало, что его силы сбили украинский самолет МАУ Boeing 737. Результаты расследования вызвали бурную реакцию внутри страны. На улицы Тегерана люди вышлит на протест относительно “фиаско иранского правительства”.