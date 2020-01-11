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Факти / Україна / Політика

Уряд виплатить родинам загиблих по 200 тис. грн

Кабмін постановив виплатити родинам загиблих пасажирів рейсу PS 752 по 200 тис. грн допомоги. Уряд проконтролює належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції.

– Страшний біль від трагедії ніколи не мине. Ми щиро співчуваємо родинам і близьким загиблих.

Держава надасть всебічну підтримку і допомогу, зокрема юридичну та фінансову, – наголосив прем’єр-міністр.

Крім того, авіакомпанія МАУ відповідно до колективного договору здійснить виплати родинам членів екіпажу.

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Українські дипломати вже працюють за всіма методами, які є в міжнародному правовому полі, щоби домогтися компенсацій від іранської сторони.

–  Розумію, що жодні компенсації не втамують цього болю, але Україна відстоює справедливість, – резюмував Гончарук.

Нагадаємо, уряд Ірану визнав, що його сили збили український літак МАУ Boeing 737. Результати розслідування викликали бурхливу реакцію в середині країни. На вулиці Тегерану люди вийшли на протест щодо “фіаско іранського уряду”.

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