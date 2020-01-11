Человек – наивысшая ценность: видеообращение Зеленского

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к украинскому народу в связи с крушением украинского самолёта в Тегеране и признании Ираном своей вины.
– В эти тяжелые дни я хочу сказать следующее. Я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попрощаться по-человечески.
Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны, – обращение Владимира Зеленского в украинском после телефонного разговора с президентом Ирана.
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– Все виновные будут наказаны. Мы вернем украинцам не только ощущение безопасности и справедливости, но и уверенность, что Украина всегда будет вас защищать, в какой точке планеты вы бы не были, – сказал Зеленский.
Напомним, правительство Ирана признало, что его силы сбили украинский самолет МАУ Boeing 737. Результаты расследования вызвали бурную реакцию внутри страны. На улицы Тегерана люди вышлит на протест относительно “фиаско иранского правительства”.