Человек – наивысшая ценность: видеообращение Зеленского

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к украинскому народу в связи с крушением украинского самолёта в Тегеране и признании Ираном своей вины.

– В эти тяжелые дни я хочу сказать следующее. Я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попрощаться по-человечески.

Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны, – обращение Владимира Зеленского в украинском после телефонного разговора с президентом Ирана.