Правительство Ирана признало, что его силы сбили украинский самолет МАУ Boeing 737.

Результаты расследования вызвали бурную реакцию внутри страны. На улицы Тегерана люди вышлит на протест относительно “фиаско иранского правительства”.

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Люди протестуют напротив университета Амира Кабира и скандируют: отставки недостаточно, нам нужна справедливость, а также Долой диктатора.

Ранее Факты ICTV писали, что Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Фото: Bahare Hedayat