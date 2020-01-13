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Факты / Украина / Общество

Убийство Окуевой: глава Нацполиции раскрыл важный факт из дела

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко на брифинге по задержанию организатора группы киллеров, причастных к убийству Амины Окуевой сказал, что сразу после преступления полиция взяла образцы ДНК из автомата, которым убили известную волонтерку.

– Что касается данных по смыву ДНК, действительно, информации этой не было. ДНК был взят, но следствие не хотело распространять эту информацию, – сказал он.

По его словам, на сегодня следствие изучает деятельность организаторов убийства Окуевой не только в пределах Украины, но и в странах Евросоюза.

– Я надеюсь, что с помощью западных партнеров нам удастся больше продвинуться в расследовании, – говорится в сообщении.

Лидеру группы киллеров, причастных к убийству пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевои пока объявляют о подозрении.

Напомним, в 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевой на переезд в Глевахе под Киевом. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте.

Во время проведения комплекса оперативных мероприятий установлено, что лидер этой преступной организации, а именно 55-летний мужчина, причастный к расстрелу машины в октябре 2017 года на Васильковщине.

12 января оперативники Нацполиции задержали организатора убийства участницы АТО, которая служивила в рядах батальона полиции Киев-2 Амины Окуевой.

Источник: МВД

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