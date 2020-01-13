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Факти / Україна / Суспільство

Вбивство Окуєвої: глава Нацполіції розкрив важливий факт зі справи

Голова Національної поліції України Ігор Клименко на брифінгу щодо затримання організатора групи кілерів, причетних до вбивства Аміни Окуєвої, сказав, що одразу після злочину поліція взяла зразки ДНК з автомата, яким вбили відому волонтерку.

– Що стосується даних щодо змиву ДНК, дійсно, інформації цієї не було. ДНК було взято, але слідство не хотіло поширювати цю інформацію, – сказав він.

За його словами, на сьогодні слідство вивчає діяльність організаторів вбивства Окуєвої не тільки в межах України, але і в країнах Євросоюзу.

– Я сподіваюся, що з допомогою західних партнерів нам вдасться більше просунутися в розслідуванні, – йдеться в повідомленні.

Лідеру групи кілерів, причетних до вбивства прес-офіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої, наразі оголошують підозру.

Нагадаємо, у 2017 році група невідомих розстріляла машину Адама Осмаєва й Аміни Окуєвої на переїзді у смт Глеваха під Києвом. Автоматичну зброю кілери кинули на місці.

У вересні 2019 року правоохоронці затримали сімох членів злочинної організації, які підозрюються у вчинені двох замовних вбивств на території Київської області.

12 січня оперативники Нацполіції затримали організатора вбивства учасниці АТО, що служила в лавах батальйону поліції Київ-2, Аміни Окуєвої.

Джерело: МВС

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