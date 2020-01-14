Украина получит от США в 2020 году $698 млн помощи – Ельченко

Посол Украины в США Владимир Ельченко заверил, что физическое выделение военной помощи начнется уже в феврале.

По его словам, $250 млн Украина получит в 2020 году по линии Пентагона в качестве уже утвержденной помощи, еще $50 млн – при определенных условиях.

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Ельченко рассказал, что по линии Госдепа США выделено $448 млн в качестве экономической помощи, из которых $115 – на безопасность.

– Так, в этом году общая помощь США составит $698 млн, – уточнил посол.

Он напомнил, что с начала агрессии РФ против Украины США выделили Киеву в качестве помощи в сфере безопасности $1,6 млрд – это 92% от всей помощи, поступившей Украине от всех стран мира.

Напомним, в октябре 2019 Госдеп США разрешил продажу Украине противотанковых вооружений Javelin почти на $40 млн.