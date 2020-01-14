Коли Україна отримає військову допомогу від США

Посол України в США Володимир Єльченко запевнив, що фізичне виділення військової допомоги почнеться вже в лютому.

За його словами, $250 млн Україна отримає в 2020 році по лінії Пентагону як уже затверджену допомогу, ще $50 млн – за певних умов.

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Єльченко розповів, що по лінії Держдепу США виділено $448 млн як економічну допомогу, з яких $115 – на безпеку.

– Так, цього року загальна допомога США складе $698 млн, – уточнив посол.

Він нагадав, що з початку агресії РФ проти України США виділили Києву як допомогу в сфері безпеки $1,6 млрд – це 92% від всієї допомоги, що надійшла Україні від усіх країн світу.

Нагадаємо, у жовтні 2019 Держдеп США дозволив продаж Україні протитанкових озброєнь Javelin майже на $40 млн.