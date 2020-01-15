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Факты / Украина

Авиакатастрофа МАУ в Иране: идентифицированы тела четырех украинцев

По словам заместителя генерального прокурора Виктора Трепака, украинским специалистам с помощью ДНК-экспертизы уже удалось идентифицировать тела четырех украинцев из 11, которые погибли в авиакатострофе самолета МАУ в Тегеране.

– Сейчас идентифицировано четыре человека. Работа в этом направлении продолжается, – сообщил он.

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Государственный эксперт службы по вопросам государственной и общественной безопасности аппарата СНБО Олег Корниенко отметил, что, по информации иранской стороны, до 19 января этот процесс будет завершен.

Он также добавил, что во время идентификации тел было несколько проблемных вопросов, которые были оперативно решены.

Ранее Факты ICTV писали, что Офис генпрокурора просит Иран передать черные ящики сбитого Boeing МАУ.

Источник: Укринформ

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