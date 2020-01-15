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Факты / Украина

Кабмин выделил по 200 тыс. грн семьям погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство в течение недели выплатит семьям погибших украинцев по 200 тыс. грн помощи.

– Единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет оказана до получения семьями всех страховых выплат, – сказал он.

Гончарук добавил, что правительство проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией.

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– Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены выплаты в размере 250 тысяч СДР (специальные права заимствования), что составляет примерно $180 тыс., – сказал он.

Также Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что треть тел погибших в авиакатастрофе МАУ уже идентифицировали. Ориентировочно их вернут в Украину 20-21 января.

Иран признал, что сбил самолет МАУ. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

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