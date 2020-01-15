Авіакатастрофа МАУ в Ірані: ідентифіковано тіла чотирьох українців

За словами заступника генерального прокурора Віктора Трепака, українським фахівцям за допомогою ДНК-експертизи вже вдалося ідентифікувати тіла чотирьох українців з 11, які загинули в авіакатострофі літака МАУ в Тегерані.

– Наразі ідентифіковано чотири особи. Робота в цьому напрямку триває, – повідомив він.

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Державний експерт служби з питань державної та громадської безпеки апарату РНБО Олег Корнієнко зазначив, що, за інформацією іранської сторони, до 19 січня цей процес буде завершений.

Він також додав, що під час ідентифікації тіл було декілька проблемних питань, які були оперативно вирішені.

Раніше Факти ICTV писали, що Офіс генпрокурора просить Іран передати чорні скриньки збитого Boeing МАУ.