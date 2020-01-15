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Факты / Украина

Кабмин ликвидировал 85 вспомогательных органов правительства

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров ликвидировал 85 вспомогательных органов правительства.

По его словам, их функционирование потеряло свою актуальность.

Читайте: 27 человек: опубликован список помощников и советников Гончарука

К вспомогательным органам относятся межведомственные комиссии и координационные органы, которые давно не работают.

Гончарук добавил, что сейчас правительством было создано 264 вспомогательных органа.

Ранее Факты ICTV писали, что Гончарук отчитался о ходе расследования катастрофы самолета в Иране.

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