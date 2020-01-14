27 человек: опубликован список помощников и советников Гончарука

У премьер-министра Украины Алексея Гончарука работает четыре штатных советника, два помощника и 21 советник на общественных началах.
По состоянию на 11.11.2020 года штатными советниками Гончарука являются:
- Оксана Сикора (работала пресс-секретарем в Министерстве экономического развития и торговли);
- Марина Гузь (была помощником депутата Верховной Рады VIII созыва от фракции ВО Батькивщина Алексея Рябчина);
- Светлана Залищук (была депутатом Рады VIII созыва от фракции Блок Петра Порошенко);
- Яна Юносова (была заместителем начальника управления – начальником отдела мониторинга и аналитического обеспечения управления патрульной полиции в Ивано-Франковской области).
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Помощники премьер-министра:
- Инна Ходак;
- Ольга Охрименко.
Советниками на общественных началах премьера работают:
- бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко;
- бывший советник главы Днепропетровской областной государственной администрации Юрий Голик;
- заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Владимир Головатенко;
- менеджер ІТ-проектов в Офисе эффективного регулирования BRDO Яна Горюнова;
- исполнительный директор Офиса эффективного регулирования BRDO Алексей Дорогань.
Также советниками премьера на общественных началах значатся:
- глава Государственного агентства лесных ресурсов (Гослесагентство), руководитель сектора сельского хозяйства Офиса эффективного регулирования BRDO Андрей Заблоцкий;
- директор Европейского информационно-исследовательского центра Роман Кобец;
- проектный менеджер в Офисе по продвижению экспорта Светлана Котляревская;
- эксперт Центрального офиса реформ при Министерстве развития общин и территорий Иван Лукеря;
- словацкий политик Иван Миклош;
- депутат Рады VIII созыва от фракции Блок Петра Порошенко Алексей Мушак.
Советниками Гончарука также являются Светлана Гринчук, Сергей Дугин, Игорь Дядюра, Александр Зикин, Оксана Нечипоренко , Павел Остапенко, Александр Пукшин, Александр Славский, Харт Джеймс Джеффри Джек и Александр Роднянский.
Ранее Факты ICTV писали, что Гончарук отчитался о ходе расследования катастрофы самолета в Иране.