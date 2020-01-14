27 человек: опубликован список помощников и советников Гончарука

У премьер-министра Украины Алексея Гончарука работает четыре штатных советника, два помощника и 21 советник на общественных началах.

По состоянию на 11.11.2020 года штатными советниками Гончарука являются:

Оксана Сикора (работала пресс-секретарем в Министерстве экономического развития и торговли);

Марина Гузь (была помощником депутата Верховной Рады VIII созыва от фракции ВО Батькивщина Алексея Рябчина);

Светлана Залищук (была депутатом Рады VIII созыва от фракции Блок Петра Порошенко);

Яна Юносова (была заместителем начальника управления – начальником отдела мониторинга и аналитического обеспечения управления патрульной полиции в Ивано-Франковской области).

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Помощники премьер-министра:

Инна Ходак;

Ольга Охрименко.

Советниками на общественных началах премьера работают:

бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко;

бывший советник главы Днепропетровской областной государственной администрации Юрий Голик ;

; заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Владимир Головатенко;

менеджер ІТ-проектов в Офисе эффективного регулирования BRDO Яна Горюнова;

исполнительный директор Офиса эффективного регулирования BRDO Алексей Дорогань.

Также советниками премьера на общественных началах значатся:

глава Государственного агентства лесных ресурсов (Гослесагентство), руководитель сектора сельского хозяйства Офиса эффективного регулирования BRDO Андрей Заблоцкий;

директор Европейского информационно-исследовательского центра Роман Кобец;

проектный менеджер в Офисе по продвижению экспорта Светлана Котляревская;

эксперт Центрального офиса реформ при Министерстве развития общин и территорий Иван Лукеря;

словацкий политик Иван Миклош;

депутат Рады VIII созыва от фракции Блок Петра Порошенко Алексей Мушак.

Советниками Гончарука также являются Светлана Гринчук, Сергей Дугин, Игорь Дядюра, Александр Зикин, Оксана Нечипоренко , Павел Остапенко, Александр Пукшин, Александр Славский, Харт Джеймс Джеффри Джек и Александр Роднянский.

Ранее Факты ICTV писали, что Гончарук отчитался о ходе расследования катастрофы самолета в Иране.