PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

27 человек: опубликован список помощников и советников Гончарука

У премьер-министра Украины Алексея Гончарука работает четыре штатных советника, два помощника и 21 советник на общественных началах.

По состоянию на 11.11.2020 года штатными советниками Гончарука являются:

  • Оксана Сикора (работала пресс-секретарем в Министерстве экономического развития и торговли);
  • Марина Гузь (была помощником депутата Верховной Рады VIII созыва от фракции ВО Батькивщина Алексея Рябчина);
  • Светлана Залищук (была депутатом Рады VIII созыва от фракции Блок Петра Порошенко);
  • Яна Юносова (была заместителем начальника управления – начальником отдела мониторинга и аналитического обеспечения управления патрульной полиции в Ивано-Франковской области).

Читайте: Правительство выплатит семьям погибших по 200 тыс. грн

 

Помощники премьер-министра:

  • Инна Ходак;
  • Ольга Охрименко.

Советниками на общественных началах премьера работают:

  • бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко;
  • бывший советник главы Днепропетровской областной государственной администрации Юрий Голик;
  • заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Владимир Головатенко;
  • менеджер ІТ-проектов в Офисе эффективного регулирования BRDO Яна Горюнова;
  • исполнительный директор Офиса эффективного регулирования BRDO Алексей Дорогань.

Также советниками премьера на общественных началах значатся:

  • глава Государственного агентства лесных ресурсов (Гослесагентство), руководитель сектора сельского хозяйства Офиса эффективного регулирования BRDO Андрей Заблоцкий;
  • директор Европейского информационно-исследовательского центра Роман Кобец;
  • проектный менеджер в Офисе по продвижению экспорта Светлана Котляревская;
  • эксперт Центрального офиса реформ при Министерстве развития общин и территорий Иван Лукеря;
  • словацкий политик Иван Миклош;
  • депутат Рады VIII созыва от фракции Блок Петра Порошенко Алексей Мушак.

Советниками Гончарука также являются Светлана Гринчук, Сергей Дугин, Игорь Дядюра, Александр Зикин, Оксана Нечипоренко , Павел Остапенко, Александр Пукшин, Александр Славский, Харт Джеймс Джеффри Джек и Александр Роднянский.

Ранее Факты ICTV писали, что Гончарук отчитался о ходе расследования катастрофы самолета в Иране.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка