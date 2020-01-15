Кабмін ліквідував 85 допоміжних органів уряду

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів ліквідував 85 допоміжних органів уряду.
За його словами, їх функціонування втратило свою актуальність.
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До допоміжних органів належать міжвідомчі комісії та координаційні органи, які давно не працюють.
Гончарук додав, що зараз урядом було створено 264 допоміжних органи.
Раніше Факти ICTV писали, що Гончарук відзвітував про хід розслідування катастрофи літака в Ірані.
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