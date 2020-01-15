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Факти / Україна

Кабмін ліквідував 85 допоміжних органів уряду

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів ліквідував 85 допоміжних органів уряду.

За його словами, їх функціонування втратило свою актуальність.

Читайте: 27 осіб: опублікований список помічників і радників Гончарука

До допоміжних органів належать міжвідомчі комісії та координаційні органи, які давно не працюють.

Гончарук додав, що зараз урядом було створено 264 допоміжних органи.

Раніше Факти ICTV писали, що Гончарук відзвітував про хід розслідування катастрофи літака в Ірані.

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