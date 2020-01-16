Верховная Рада проголосовала за Алену Бабак на должность министра развития громад и территорий 30 августа 2019.
Алена Бабак родилась 27 сентября 1969 года в городе Кривой Рог, а образование по специальности Иностранные языки получила в Киевском педагогическом институте иностранных языков.
Имеет квалификацию учителя французского и английского языков с отличием.
В 1996 году Бабак получила грант для обучения в США при поддержке фонда Эдмунда Маски, а в 1998 году закончила Университет Олд Доминион по специальности Бизнес администрирование и финансы, получила степень магистра.
С 2004 года занимает должность члена правления и соучредителя Всеукраинской благотворительной организации Институт местного развития. С 2012 года – член научно-консультативного совета при Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.
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Ее избрали народным депутатом Верховной Рады VIII созыва.
С 2014 года Бабак работала членом рабочей группы по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства при Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
В 2018 году она входила в состав межведомственной рабочей группы, которая готовила предложения по монетизации жилищных субсидий.
За свою карьеру она написала 30 научных трудов, касающихся реформирования жилищно-коммунального хозяйства и регулирования деятельности субъектов природных монополий.
К слову, Факты ICTV публиковали биографию министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Фото: Самопомощь