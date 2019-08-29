Министром цифровой трансформации стал Михаил Федоров. Факты ICTV подготовили его биографию.

Михаил Федоров назначен министром цифровой трансформации.

Федоров родился 21 января 1991 года. Он украинский IT-предприниматель, основатель диджитал-агентства.

В 2013 году основал в Запорожье рекламное агентство SMMStudio. Федоров является организатором Facebook Marketing Conf. Кроме того, он занимал должность операционного директора в образовательном проекте для предпринимателей Суперлюди.

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С 21 мая 2019 года — советник президента Украины по digital-направлению. Народный депутат Украины IX созыва от партии Слуга народа.

Напомним, что Верховная Рада утвердила предложенный премьер-министром Алексеем Гончаруком состав Кабмина Украины.