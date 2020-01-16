Катастрофа МАУ: Иран готов привлечь Украину к расшифровке черных ящиков

Иранская сторона готова привлечь украинских специалистов для расшифровки черных ящиков и передать Киеву тела погибших украинцев.

Это стало известно из разговора, который состоялся между главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи и министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

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При обсуждении ситуации относительно сбитого самолета МАУ Вадим Пристайко поблагодарил иранскую строну за сотрудничество в ключевых вопросах.

Ранее Факты ICTV писали, что украинским специалистам в Иране с помощью ДНК-экспертизы уже удалось идентифицировать тела четырех украинцев из 11.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с родственниками погибших сообщил, что тела должны вернуть 19 января.

Источник: Министерство иностранных дел Ирана