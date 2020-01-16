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Факти / Україна

Катастрофа МАУ: Іран готовий залучити Україну до розшифрування чорних ящиків

Іранська сторона готова залучити українських фахівців для розшифрування чорних ящиків і передати Києву тіла загиблих українців.

Це стало відомо з розмови, яка відбулася між главою МЗС Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом та міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком.

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Під час обговорення ситуації щодо збитого літака МАУ Вадим Пристайко подякував іранській строні за співпрацю у ключових питаннях.

Раніше Факти ICTV писали, що українським фахівцям в Ірані за допомогою ДНК-експертизи вже вдалося ідентифікувати тіла чотирьох українців з 11.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з родичами загиблих повідомив, що тіла повинні повернути 19 січня.

Джерело: Міністерство закордонних справ Ірану

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