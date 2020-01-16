Рада підвищила річні ліміти для ФОПів трьох груп

Депутати проголосували за поправку до законопроекту №1210, яка передбачає підвищення лімітів для ФОПів першої, другої та третьої групи до 1, 5 та 7 млн грн на рік відповідно.

За словами народного депутата Роксолани Підласої, таке рішення зумовлене тим, що розмір лімітів для ФОПів давно не відповідає реальному стану економіки, тому він повинен бути принаймні проіндексований. Крім того, підприємці потребують більшого простору для розвитку.

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Роксолана Підласа також додала, що майже аналогічне підвищення лімітів закладене в законопроекті №2338, який внесений в парламент. Але він наразі перебуває на розгляді у фінансовому комітеті.

Відповідно до цього законопроекту, ліміт для третьої групи ФОПів пропонується підвищити до 10 млн грн.

Раніше Факти ICTV писали, що нардепи хочуть скасувати закони про касові апарати для ФОП.