ФЛП не смогут тратить деньги з бизнес-счета на личные нужды

В Украине вступило в силу постановление НБУ, запрещающее физическим лицам-предпринимателям использовать деньги с бизнес-счета для личных потребностей.

Постановление Нацбанка о порядке открытия и закрытия банковских счетов вступило в силу.

В нем содержится абзац о запрете ФЛП осуществлять расходы из бизнес-счетов на личные нужды.

– По текущим счетам в национальной валюте физических лиц-предпринимателей/физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, осуществляются все виды расчетно-кассовых операций в соответствии с условиями договора и законодательства Украины, кроме операций, связанных с собственными потребностями, – говорится в постановлении.

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Однако в НБУ уточнили, что есть способ использования денег на бизнес-счетах для собственных нужд.

Для этого ФЛП понадобится перевести средства на личный счет, который не связан с деятельностью в бизнесе.

К слову, в Верховную Раду подали законопроекты, которые предлагают отменить законы об обязательных кассовых аппаратах для ФЛП.