Нардепы хотят отменить законы о кассовых аппаратах для ФЛП

В Верховной Раде появились законопроекты, которые предлагают отменить законы, обязывающие ФЛП иметь кассовые аппараты.

Народные депутаты предлагают отменить законы 128-IX и 129-IX о кассовых аппаратах для ФЛП.

Соответствующие законопроекты №2644 и №2645 внесены в Верховную Раду.

Соавторами инициатив стали 12 представителей почти из всех фракций и групп в парламенте.

Народные избранники выступают против усиления фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций.

Читайте: До 5 млн грн: НБУ упростил кредитование ФЛП

– Согласовано и подписано меморандум между политическими силами в парламенте и мощными влиятельными политическими движениями, – заявил глава Всеукраинской общественной организации Союз защиты предпринимательства и член Общенационального стачечного комитета Ради будущего Сергей Доротич.

Напомним, Рада приняла в первом чтении законопроект о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физлиц-предпринимателей.