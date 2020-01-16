В суботу, 18 січня, синоптики прогнозують суху та сонячну погоду на всій території України.

Проте вночі скрізь очікуються морози, найбільші – у західних регіонах.

У Рівненській області – від -8 до -10.

Проте вдень буде плюсова температура.

На заході – від +6 до +8, у північних, південних та центральних областях – до +4, на сході максимум +3.

У Києві без опадів, вночі 0 -2, а вдень 2-4 вище нуля.

Читайте: Тепло і сонячно: погода в Україні на тиждень (КАРТА)

У неділю, 19 січня, хмарно з проясненнями, без опадів.

Вночі переважно невеликі морози, лише у західних областях місцями до -7.

Денна температура буде найвищою на Закарпатті – до +6.

В інших західних областях та на півдні +3, у центрі та на півночі +2, на сході – близько 0 градусів.

У столиці сухо, вночі -2 -4, вдень 0 +2.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Водохреща 2020.