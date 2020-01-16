В суботу, 18 січня, синоптики прогнозують суху та сонячну погоду на всій території України.
Проте вночі скрізь очікуються морози, найбільші – у західних регіонах.
У Рівненській області – від -8 до -10.
Проте вдень буде плюсова температура.
На заході – від +6 до +8, у північних, південних та центральних областях – до +4, на сході максимум +3.
У Києві без опадів, вночі 0 -2, а вдень 2-4 вище нуля.
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У неділю, 19 січня, хмарно з проясненнями, без опадів.
Вночі переважно невеликі морози, лише у західних областях місцями до -7.
Денна температура буде найвищою на Закарпатті – до +6.
В інших західних областях та на півдні +3, у центрі та на півночі +2, на сході – близько 0 градусів.
У столиці сухо, вночі -2 -4, вдень 0 +2.
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