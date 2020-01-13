Во вторник, 14 января, по всей территории Украины ожидается сухая погода. На Западе, Центр и Севере будет облачно с прояснениями, на Востоке – облачно.

Температура воздуха днем по всей Украине будет плюсовая. Ночью в некоторых областях ожидается от 0 до -2°С, а в Черновицкой области до -8°С.

На севере и в центре страны дневная температура составит 2-5°С тепла.

В южных областях до +5-7°С.

В Киеве днем ​​ожидается +3-5°С, а ночью до 1°С ниже нуля.

В среду, 15 января по всей территории Украины ожидается облачная с прояснениями погода. Столбики термометра днем ​ покажут до 7°С тепла.

На востоке – от 0°С ночью до +3°С днем.

По прогнозам синоптиков, в центральных областях ожидается +5°С, на юге +5-7°С.

В Киеве будет сохраняться сухая погода. Температура от 3-5°С тепла, а ночью до -1°С.

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В четверг, 16 января, прогнозируют сухую и солнечную погоду по всей территории Украины.

В восточных областях столбики термометров опустятся до -3°С ночью, а днем ​​до +3°С.

На Юге +1-4° С днем, а ночью заморозки до -4°С.

На Западе будет теплее всего. Здесь температура воздуха прогреется до 6-8°С.

В Киеве сухо и солнечно, ночью до -3° С, днем ​​2-4°С.

В пятницу, 17 января, в западных областях ожидается мокрый снег с дождем. Температура здесь достигнет + 2-4°С, ночью – до -1°С.

На Востоке ночью -2°С, днем ​​+4-5°С, на Севере и в Центре ночью до -1°С, днем ​​от 2 до 5°С.

В южных областях ночью до -3°С, а днем ​​максимум +5°С.

В Киеве ночью -1-1°С, днем 3-5°С тепла.

К слову, Факты ICTV писали о прогнозе синоптиков относительно погоды зимой 2020 года в Украине.