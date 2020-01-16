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Факты / Украина

Украинская делегация возобновит работу в ПАСЕ – решение Рады

Делегация Украины в ПАСЕ возобновит работу в ежегодной сессии ассамблеи. Соответствующее решение приняла Верховная Рада.

Напомним, в июне 2019 года Россия вернулась к работе в ПАСЕ. В связи с этим новая украинская делегация отказалась от участия в осенней сессии ассамблеи.

Затем Европейская комиссия За демократию через право, более известная как Венецианская комиссия, сделала вывод, что ПАСЕ не должна отказывать России в членстве, несмотря на аннексию Крыма.

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