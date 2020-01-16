Українська делегація відновить роботу в ПАРЄ – рішення Ради

Делегація України в ПАРЄ відновить роботу в щорічній сесії асамблеї. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада.

Парламент ухвалив за основу і в цілому проект постанови №2718 Про заяву Верховної ради України Про участь Постійної делегації Верховної ради України в роботі ПАРЄ у 2020 році. За постанову проголосували 347 депутатів.

Згідно із законопроектом, парламент доручає постійній делегації у ПАРЄ подати свої повноваження на затвердження для участі в щорічній сесії у 2020 році.

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У постанові підкреслюють, що делегація повинна прикласти максимум зусиль, аби змусити РФ припинити чинити протиправні дії на окупованих територіях, збройну агресію, а також українські політики мають стежити за тим, аби росіяни не використовували трибуни ПАРЄ для поширення фейків про ситуацію в Україні.

Нагадаємо, у червні 2019 року Росія повернулася до роботи в ПАРЄ. У зв’язку з цим нова українська делегація відмовилася від участі в осінній сесії асамблеї.

Потім Європейська комісія За демократію через право, більш відома як Венеціанська комісія, зробила висновок, що ПАРЄ не повинна відмовляти Росії в членстві, незважаючи на анексію Криму.