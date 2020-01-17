Международный женский день – праздник весны и прекрасной половины человечества. В каких заведениях Киева отпраздновать 8 марта – подробнее в рецензии на сайте Факты ICTV.

8 марта – это не только праздник, но и дополнительный выходной. Мужчины в суматохе ищут подарки и скупают цветы, а женщины приводят себя в порядок и выбирают наряды.

Наш эксперт Карина Зуева подготовила подборку заведений, где можно отпраздновать Международный женский день. Встречайте праздник с семьей, друзьями или любимыми.

Barvy

Barvy – ресторан современной украинской кухни, который расположен на ул. Мечникова, 3 (ст. м. Кловская).

Ресторан состоит из крытой террасы, барной зоны и дальнего зала. В интерьере заведения много картин, так как здесь нередко проводят выставки украинских художников.

В оформлении использованы натуральные природные материалы – все выполнено в спокойных и приглушенных цветах. Элементы декора наполнены символизмом и фольклорными мотивами.































Куда пойти на 8 марта в Киеве: что предлагают заведения столицы / 8 фотографий

В Barvy предлагают современную украинскую кухню с пересмотренными рецептами традиционных закарпатских, галицких и буковинских блюд, а также фирменные блюда одесской и крымскотатарской кухни. Меню небольшое, но выбрать есть из чего.



























Куда пойти на 8 марта в Киеве: что предлагают заведения столицы / 7 фотографий

В ресторане устраивают разнообразные мероприятия и 8 марта – не исключение. Например, в прошлом году в течение всего дня женщин угощали коктейлем. Гостей ждали комплименты от бармен-шефа, выступление группы Joira, dj Seej Starr, фотограф и фотозона. Возможно, и в этом году в Barvy предложат не менее интересное празднования Международного женского дня.



















Куда пойти на 8 марта в Киеве: что предлагают заведения столицы / 5 фотографий

Средний чек – $$.

Оценка – 8\10.

Vinsanto

Современный винный бар Vinsanto находится на ул. Пушкинская, 20 (ст. м. Театральная).

В заведении два зала. Интерьер выполнен в стиле европейского винного бара – теплые тона, люстра из 256 бокалов, дегустационный стол и металлическая ванна с охлажденными бутылками вина.



































Куда пойти на 8 марта в Киеве: что предлагают заведения столицы / 9 фотографий

Меню маленькое, а вот выбор вина большой.

Хорошее заведение, выбор вина поражает, здесь его пьют и в нем разбираются! Хороший интерьер, посуда, музыка, обслуживание, цены, как для центра столицы, вполне приемлемые, один минус с парковкой, но центр же, – сказал посетитель заведения.



























Куда пойти на 8 марта в Киеве: что предлагают заведения столицы / 7 фотографий

Часто в Vinsanto проводят дегустации или эногастрономические ужины. Международный женский день тоже не остается без внимания, в прошлом году в винном баре каждую гостью ждал комплимент – галисийский гребешок. Праздничную атмосферу задавала живая музыка под аккомпанемент клавишных и большой выбор вина.



















Куда пойти на 8 марта в Киеве: что предлагают заведения столицы / 5 фотографий

Средний чек – $$$.

Оценка – 7\10.

Tequila House

Мексиканский ресторан Tequila House расположился на ул. Спасская, 8а.

Яркие детали, мексиканские орнаменты, черепа и кактусы в вазонах. В заведении три зала, общая посадка – 120 мест.







































Куда пойти на 8 марта в Киеве: что предлагают заведения столицы / 10 фотографий

Мексиканская кухня, большой выбор премиальной текилы, кальян, коктейли и специальные предложения. В Tequila House будет комфортно большой компанией.















































Куда пойти на 8 марта в Киеве: что предлагают заведения столицы / 12 фотографий

Здесь шумно и весело – частые вечеринки и мастер-классы по танцам. 8 марта в Tequila House точно не будет скучно, в прошлом году здесь устроили женский день. Гостей ждала развлекательная программа, конкурсы, угощения от партнеров и шефа, а также фотограф и фотозона.



















Куда пойти на 8 марта в Киеве: что предлагают заведения столицы / 5 фотографий

Средний чек – $$.

Оценка – 8\10.

VaBene bistro

VaBene bistro – итальянский ресторан расположился в бизнес-центре Леонардо по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 19-21.

В ресторане два зала – основной и VIP. Интерьер заведения оформлен в стиле средиземноморской траттории – теплые тона, черно-белые фото, деревянная отделка и мерцание свечей.



























Куда пойти на 8 марта в Киеве: что предлагают заведения столицы / 7 фотографий

В VaBene bistro предлагают настоящие итальянские блюда, собранные со всех регионов страны. Меню большое и разнообразное, также есть устричное, трюфельное и детское.



























Куда пойти на 8 марта в Киеве: что предлагают заведения столицы / 7 фотографий

В прошлом году в Международный женский день гостей ждал романтический ужин, живой вокал и нежный десерт в подарок для всех девушек.

Средний чек – $$$$.

Оценка – 9\10.

Время подумать и выбрать, где отпраздновать Международный женский день еще есть, но не стоит затягивать, ведь столик нужно бронировать заранее.

Карина Зуева