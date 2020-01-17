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Факти / Україна / Суспільство

Куди піти на 8 березня в Києві: що пропонують заклади столиці

Міжнародний жіночий день – свято весни та прекрасної половини людства. В яких закладах Києва відсвяткувати 8 березня – детальніше в рецензії на сайті Факти ICTV.

8 березня – це не тільки свято, але й додатковий вихідний. Чоловіки в метушні шукають подарунки та скуповують квіти, а жінки приводять себе до ладу та обирають, що одягнути.

Наш експерт Каріна Зуєва підготувала добірку закладів, де можна відсвяткувати Міжнародний жіночий день. Зустрічайте свято з родиною, друзями або коханими.

Barvy

Barvy – ресторан сучасної української кухні, який розташований на вул. Мечникова, 3 (ст. м. Кловська).

Ресторан складається з критої тераси, барної зони та далекого залу. В інтер’єрі закладу багато картин, оскільки тут не рідко проводять виставки українських художників.

В оформленні використані натуральні природні матеріали – все виконано в спокійних та приглушених кольорах. Елементи декору наповнені символізмом та фольклорними мотивами.

Куди піти на 8 березня в Києві: що пропонують заклади столиці / 8 фотографий

У Barvy пропонують сучасну українську кухню з переглянутими рецептами традиційних закарпатських, галицьких та буковинських страв, а також фірмові страви одеської та кримськотатарської кухні. Меню невелике, але обрати є з чого.

Куди піти на 8 березня в Києві: що пропонують заклади столиці / 7 фотографий

У ресторані влаштовують різноманітні заходи і 8 березня – не виняток. Наприклад, минулого року протягом усього дня жінок пригощали коктейлем. На гостей чекали компліменти від бармен-шефа, виступи гурту Joira, dj Seej Starr, фотограф та фотозона. Можливо, і цього року в Barvy запропонують не менш цікаве святкування Міжнародного жіночого дня.

Куди піти на 8 березня в Києві: що пропонують заклади столиці / 5 фотографий

Середній чек$$.

Оцінка – 8\10.

Vinsanto

Сучасний винний бар Vinsanto розташований на вул. Пушкінська, 20 (ст. м. Театральна).

У закладі два зали. Інтер’єр виконаний в стилі європейського винного бару – теплі тони, люстра з 256 келихів, дегустаційний стіл та металева ванна з охолодженими пляшками вина.

Куди піти на 8 березня в Києві: що пропонують заклади столиці / 9 фотографий

Меню маленьке, а ось вибір вина великий.

Гарний заклад, вибір вина вражає, тут його п’ють і в ньому розбираються! Гарний інтер’єр, посуд, музика, обслуговування, ціни, як для центру столиці, цілком прийнятні, один мінус з паркуванням, але центр же, – сказав відвідувач закладу.

Куди піти на 8 березня в Києві: що пропонують заклади столиці / 7 фотографий

Часто в Vinsanto проводять дегустації або еногастрономічні вечері. Міжнародний жіночій день теж не залишається без уваги, минулого року в винному барі кожну гостю чекав комплімент – галісійський гребінець. Святкову атмосферу задавала жива музика під акомпанемент клавішних та великий вибір вина.

Куди піти на 8 березня в Києві: що пропонують заклади столиці / 5 фотографий

Середній чек$$$.

Оцінка – 7\10.

Tequila House

Мексиканський ресторан Tequila House розташувався на вул. Спаська, 8а.

Яскраві деталі, мексиканські орнаменти, черепи та кактуси у вазонах. У закладі три зали, загальна посадка – 120 місць.

Куди піти на 8 березня в Києві: що пропонують заклади столиці / 10 фотографий

Мексиканська кухня, великий вибір преміальної текіли, кальян, різноманітні коктейлі та спеціальні пропозиції. В Tequila House буде комфортно великій компанії.

Куди піти на 8 березня в Києві: що пропонують заклади столиці / 12 фотографий

Тут шумно та весело – часті вечірки та майстер-класи з танців. 8 березня в Tequila House точно не буде нудно, минулого року тут влаштували жіночий день. Гостей чекала розважальна програма, конкурси, частування від партнерів та шефа, а також фотограф та фотозони.

Куди піти на 8 березня в Києві: що пропонують заклади столиці / 5 фотографий

Середній чек$$.

Оцінка – 8\10.

VaBene bistro

VaBene bistro – італійський ресторан розташувався у бізнес-центрі Леонардо за адресою вул. Богдана Хмельницького, 19-21.

У ресторані два зали – основний та VIP. Інтер’єр закладу оформлений в стилі середземноморської тратторії – теплі тони, чорно-білі фото, дерев’яне оздоблення та мерехтіння свічок.

У VaBene bistro пропонують справжні італійські страви, зібрані з усіх регіонів країни. Меню велике та різноманітне, також є устричне, трюфельне та дитяче.

Куди піти на 8 березня в Києві: що пропонують заклади столиці / 7 фотографий

Минулого року в Міжнародний жіночий день гостей чекала романтична вечеря, живий вокал та ніжний десерт у подарунок для всіх дівчат.

Середній чек – $$$$.

Оцінка – 9\10.

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Час подумати та обрати, де відсвяткувати Міжнародний жіночий день ще є, але не варто затягувати, адже столик потрібно бронювати заздалегідь.

Каріна Зуєва

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