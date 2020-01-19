Катастрофа самолета МАУ: в Украину возвращаются тела погибших (ОНЛАЙН)

Борт с телами погибших в сбитом под Тегераном самолете прибыл в Борисполь. Около 11.00 начнется церемония прощания с погибшими членами экипажа и пассажирами рейса PS752.

Пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев, разбился вблизи международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано-утром 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все погибли.

Среди них – 11 граждан Украины (девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, по три – ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был по ошибке сбит иранскими военными.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.