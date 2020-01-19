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Факти / Україна / Суспільство
Катастрофа літака МАУ: в Україну повертаються тіла загиблих (ОНЛАЙН)

Борт з тілами загиблих у збитому під Тегераном літаку прибув у Бориспіль. Близько 11.00 почнеться церемонія прощання із загиблими членами екіпажу та пасажирами рейсу PS752.

Пасажирський літак МАУ Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який повинен був виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран – Київ, розбився поблизу міжнародного аеропорту ім. Імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту рано-вранці 8 січня.

На борту перебували 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі загинули.

Серед них – 11 громадян України (дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, чотири – Афганістану, по три – ФРН і Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing був помилково збитий іранськими військовими.

Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

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Пряма трансляція
10:19 - 19 січня
Літак із тілами загиблих прибув у Бориспіль

Церемонія вшанування пам’яті загиблих внаслідок катастрофи літака авіакомпанії Міжнародні Авіалінії України в Ірані відбудеться в терміналі В міжнародного аеропорту Бориспіль.

Доступ відкритий для всіх. Збір біля входу до терміналу В о 12.00.

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