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Факты / Украина

В Киев идет похолодание – когда ждать морозов до -20

В Киеве с 21 января температура воздуха начнет резко снижаться.

В Киев идет похолодание – когда ждать морозов до -20

По прогнозам синоптиков, с 21 января в Киев придет похолодание. В этот день столбики термометров опустятся до -12°C днем.

А 23-24 января возможно еще большее снижение температуры. Днем ожидается до -20°C, а ночью – до -26°C.

Читайте: Потепление и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на выходные (КАРТА)

К слову, похожая ситуация с внезапным похолоданием ожидается в западных областях. Так, во Львове 23-24 января температура может составлять до -24°C.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что зима в Украине будет малоснежной и с кратковременными похолоданиями.

Источник: Gismeteo

Фото: Dreamstime

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