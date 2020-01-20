Погода протягом тижня в Україні буде мінливою: у середу та четвер прогнозують сніг, а з п’ятниці невелике похолодання.

У вівторок, 21 січня, на всій території України очікується суха погода.

Вночі морози до -2, вдень температура повітря покаже невеликий плюс.

У південних областях – від +2 до +5, на заході місцями +6.

На півночі та у центрі – до +4, на сході – від 0 до +2.

У Києві без опадів, вночі -1 +1, вдень 2-4 вище нуля.

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На середу, 22 січня, синоптики скрізь прогнозують мокрий сніг з дощем, окрім південних областей.

На заході вдень – від +4 до +6, на півдні +5, до +4 у центральних на північних регіонах, на сході максимум +2.

У столиці мокрий сніг з дощем, вночі близько 0 градусів, вдень до +4.

У четвер, 23 січня, невеликий сніг очікується в усіх областях.

Нічна та денна температура майже зрівняються.

На заході та півдні – від +2 до +4, у центральних, східних та північних областях – від 0 до -1.

У Києві сніг, вночі та вдень 0 -2 градуси.

У п’ятницю, 24 січня, в Україну повернеться суха погода, нічні морози посиляться.

Нічна температура на сході сягатиме -8 градусів, на решті території – до -5.

Вдень на півдні та заході +5, в інших регіонах країни температура коливатиметься в межах 0 градусів.

У Києві сухо, вночі -3 -5, вдень 0 -2.

Раніше синоптик Наталя Діденко прогнозувала снігопади в Україні з 24 січня.