На годовщину освобождения концлагеря Аушвиц: Зеленский посетит Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит Израиль, чтобы присутствовать на церемонии, посвященной 75-й годовщине освобождения Аушвица.
Зеленский также отметил, что хотел бы выступить на главном мероприятии, хотя знает, что формат этого не предусматривает.
– Лично для меня не важно, буду ли я выступать. Но так много людей, которые погибли в этой трагедии, были украинскими евреями – начиная с Бабьего Яра, где были казнены 150 тыс. украинских евреев.
Статистика, которая у нас есть, показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших во время Холокоста, был украинцем. Вот почему для украинцев очень важно почтить память жертв Холокоста, – сказал Зеленский.
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Владимир Зеленский отметил, что ему важно почтить память жертв Холокоста.
Ранее Зеленский рассказал, что думает об импичменте Трампа.
Источник: The Times of Israel