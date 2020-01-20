На годовщину освобождения концлагеря Аушвиц: Зеленский посетит Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит Израиль, чтобы присутствовать на церемонии, посвященной 75-й годовщине освобождения Аушвица.

Зеленский также отметил, что хотел бы выступить на главном мероприятии, хотя знает, что формат этого не предусматривает.

– Лично для меня не важно, буду ли я выступать. Но так много людей, которые погибли в этой трагедии, были украинскими евреями – начиная с Бабьего Яра, где были казнены 150 тыс. украинских евреев.

Статистика, которая у нас есть, показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших во время Холокоста, был украинцем. Вот почему для украинцев очень важно почтить память жертв Холокоста, – сказал Зеленский.