На річницю визволення концтабору Аушвіц: Зеленський відвідає Ізраїль

Президент України Володимир Зеленський найближчими днями відвідає Ізраїль, щоб бути присутнім на церемонії, присвяченій 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц.

Зеленський також зазначив, що хотів би виступити на головному заході, хоча знає, що формат цього не передбачає.

– Особисто для мене не важливо, чи буду я виступати. Але так багато людей, які загинули у цій трагедії, були українськими євреями – починаючи з Бабиного Яру, де були страчені 150 тис. українських євреїв.

Статистика, яка у нас є, показує, що кожен четвертий з євреїв, що загинули під час Голокосту, був українцем. Ось чому для українців дуже важливо вшанувати пам’ять жертв Голокосту, – сказав Зеленський.