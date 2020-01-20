На річницю визволення концтабору Аушвіц: Зеленський відвідає Ізраїль

Президент України Володимир Зеленський найближчими днями відвідає Ізраїль, щоб бути присутнім на церемонії, присвяченій 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц.
Зеленський також зазначив, що хотів би виступити на головному заході, хоча знає, що формат цього не передбачає.
– Особисто для мене не важливо, чи буду я виступати. Але так багато людей, які загинули у цій трагедії, були українськими євреями – починаючи з Бабиного Яру, де були страчені 150 тис. українських євреїв.
Статистика, яка у нас є, показує, що кожен четвертий з євреїв, що загинули під час Голокосту, був українцем. Ось чому для українців дуже важливо вшанувати пам’ять жертв Голокосту, – сказав Зеленський.
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Володимир Зеленський зазначив, що йому важливо вшанувати пам’ять жертв Голокосту.
Раніше Зеленський розповів, що думає про імпічмент Трампа.
Джерело: The Times of Israel