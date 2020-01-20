Я не зробив нічого протизаконного: Зеленський про імпічмент Трампа

Президент України Володимир Зеленський на фоні процесу імпічменту Трампа заявив, що зробив усе можливе, аби побудувати хороші відносини із американським президентом.

Коментуючи нинішню ситуацію, яка склалася із Трампом після розмови із новообраним українським президентом та спричинила процедуру імпічменту американського лідера, Зеленський заявив, що не зробив нічого протизаконного.

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– Я не робив нічого протизаконного. У мене були телефонні переговори з президентом Сполучених Штатів. Я зробив те, що міг, як президент України, щоб мати гарні, надійні та міцні відносини з одним з наших стратегічних партнерів, США, – підкреслив Зеленський.

Він додав, що чинить так, аби Україна не була втягнута у політичну ситуацію США.

– Це їхня країна, і вони відносяться до своєї країни так, як їм подобається. І я не хочу, щоб вони втягували нас у справи, пов’язані із їхньою внутрішньою політикою, – зауважив Зеленський.