Обвиняемая в терроризме экс-мэр Славянска отсудила в Украины €3,6 тыс

Бывшая мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической группы, по решению ЕСПЧ получила €3,6 тыс. компенсации за нарушение права на свободу.

Адвокат Штепы Александр Шадрин сказал, что истец выиграла дело в ЕСПЧ и получила денежную компенсацию. Сейчас она находится в Славянске и ждет очередной вызов в суд в Харькове.

Штепа не собирается уезжать из Украины.

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Напомним, дело Штепы рассматривается более пяти лет. Она около трех лет провела в Харьковском СИЗО, прежде чем суд отправил ее под домашний арест.

По мнению прокуратуры, задержки рассмотрения дела связаны, в частности, с изменением состава коллегии судей и неявкой адвокатов и подсудимой.

24 октября 2019 года Европейский суд по правам человека, рассмотрев дело Штепа против Украины принял решение о выплате ей Украина €3,6 тыс., но отказал в выплате полной суммы в размере €60,1 тис., признав требования чрезмерными, а претензии – необоснованными.

Штепу задержали 11 июля 2014 года по обвинению в создании террористической группы. Ей грозит пожизненное заключение. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, которые ее били, а интервью для российских изданий сделано “под дулом автомата”.