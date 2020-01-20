Обвинувачена у тероризмі екс-мер Слов’янська відсудила в України €3,6 тис

Колишня мер Слов’янська Неля Штепа, обвинувачена в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та створення терористичної групи, за рішенням ЄСПЛ отримала €3,6 тис. компенсації за порушення права на свободу.

Адвокат Штепи Олександр Шадрін сказав, що позивачка виграла справу в ЄСПЛ і отримала грошову компенсацію. Зараз вона перебуває у Слов’янську та чекає на черговий виклик до суду в Харкові.

Штепа не збирається їхати з України.

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Нагадаємо, справа Штепи розглядається більше п’яти років. Вона близько трьох років провела в Харківському СІЗО, перш ніж суд відправив її під домашній арешт.

На думку прокуратури, затримки розгляду справи пов’язана, зокрема, зі зміною складу колегії суддів та неявкою адвокатів і підсудної.

24 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини, розглянувши справу Штепа проти України ухвалив рішення про виплату їй Україною €3,6 тис., але відмовив у виплаті повної суми в €60,1 тис., визнавши вимоги надмірними, а претензії – необґрунтованими.

Штепу затримали 11 липня 2014 року за звинуваченням у створення терористичної групи. Їй загрожує довічне ув’язнення. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов’янськ під загрозою терористів, які її били, а інтерв’ю для російських видань зроблено “під дулом автомата”.