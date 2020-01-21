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Факты / Украина

Порошенко не явился на допрос в ГБР – будет принудительный привод

Петр Порошенко не пришел в ГБР 21 января в определенное в повестке время – 10.30, поэтому Бюро объявило о принудительном приводе на допрос.

По словам следователя ГБР Олега Корецкого, пятый президент должен был явиться на допрос в качестве свидетеля, но не пришел и не сообщил причину неявки.

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– Он без уважительных причин, не сообщая о каких-либо причин, не явился сегодня на допрос. Соответственно следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко, – отметил он.

Корецкий отметил, что повестки на допрос Порошенко вручены как свидетелю в рамках уголовных производств, которые рассматриваются ГБР.

Напомним, 10 декабря Государственное бюро расследований открыло производство из-за возможной государственной измены Петра Порошенко во время подписания Минских соглашений в 2015 году.

Источник: РБК-Украина

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