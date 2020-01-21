Петро Порошенко не прийшов до ДБР 21 січня у визначений у повістці час – 10.30, тому Бюро оголосило про примусовий привід на допит.

За словами слідчого ДБР Олега Корецького, п’ятий президент мав з’явився на допит як свідок, але не прийшов і не повідомив причину неявки.

Читайте: Чому ДБР взялося за Порошенка та чи позбавлять його недоторканності

– Він без поважних причин, не повідомляючи про будь-які причини, не з’явився сьогодні на допит. Відповідно слідчими на даний час готуються матеріали для виконання примусового приводу Порошенка, – зазначив він.

Корецький наголосив, що повістки на допит Порошенку вручені як свідку в рамках кримінальних проваджень, що розглядаються ДБР.

Нагадаємо, 10 грудня Державне бюро розслідувань відкрило провадження через можливу державну зраду Петра Порошенка під час підписання Мінських угод у 2015 році.