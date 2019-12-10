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Факты / Украина

ГБР открыло дело против Порошенко из-за Минских соглашений – Портнов

Государственное бюро расследований якобы открыло дело против пятого президента Петра Порошенко за согласование Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

ГБР открыло дело против Порошенко из-за Минских соглашений – Портнов

Заместитель руководителя администрации президента времен четвертого президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что ГБР открыло дело против пятого президента Петра Порошенко по факту возможного совершения государственной измены.

Речь идет о согласовании Порошенко так называемого Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

По информации Портнова, пятый президент якобы договаривался с представителями ОРДЛО о восстановлении территориальной целостности Украины, хотя понимал, что РФ является стороной конфликта.

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– Порошенко действовал в интересах России, поскольку прекращение войны и восстановление территориальной целостности Украины привязал к моменту, когда на это появится воля РФ, – заявил Портнов.

Указанное уголовное производство квалифицировали по ч. 1 ст. 111 УК Украины (Государственная измена). Она предусматривает наказание в виде 10-15 лет лишения свободы в случае доказательства вины.

Напомним, 18 ноября ГБР направило в Генпрокуратуру проект представления в парламент о предоставлении согласия на привлечение Порошенко к уголовной ответственности.

Источник: Андрей Портнов

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