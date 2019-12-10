ГБР открыло дело против Порошенко из-за Минских соглашений – Портнов

Государственное бюро расследований якобы открыло дело против пятого президента Петра Порошенко за согласование Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Заместитель руководителя администрации президента времен четвертого президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что ГБР открыло дело против пятого президента Петра Порошенко по факту возможного совершения государственной измены.

Речь идет о согласовании Порошенко так называемого Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

По информации Портнова, пятый президент якобы договаривался с представителями ОРДЛО о восстановлении территориальной целостности Украины, хотя понимал, что РФ является стороной конфликта.

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– Порошенко действовал в интересах России, поскольку прекращение войны и восстановление территориальной целостности Украины привязал к моменту, когда на это появится воля РФ, – заявил Портнов.

Указанное уголовное производство квалифицировали по ч. 1 ст. 111 УК Украины (Государственная измена). Она предусматривает наказание в виде 10-15 лет лишения свободы в случае доказательства вины.

Напомним, 18 ноября ГБР направило в Генпрокуратуру проект представления в парламент о предоставлении согласия на привлечение Порошенко к уголовной ответственности.

Источник: Андрей Портнов